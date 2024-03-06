Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek

"Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif

Kanal D'de yayınlanan ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı İnci Taneleri dizisi ile bir anda şöhret olan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklif yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından reddedildi.