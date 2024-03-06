Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürkan Uygun ekranlara geri dönüyor.
Yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekrana dönüş hazırlığı yapan Gürkan Uygun'un Şehrazad'ın babası Kürşat'a hayat vereceği öğrenildi.
Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturacağı Şehrazad'ın hikâyesi ve senaryosu başarılı kalem Eda Tezcan imzası taşıyor. Yörük kızı Canfeza ile komiser Celal'in Pamukkale'nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul'da Asaf bey konağına uzanan imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak dizinin başrol kadın yıldızının kim olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.
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Kanal D'de yayınlanan ve başrolünü Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı İnci Taneleri dizisi ile bir anda şöhret olan "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına dizinin yapımcısı tarafından ambargo koyulduğu ortaya çıktı. Son dönemin en popüler şarkısı için 1 milyon TL'lik teklif yapıldı ancak dizi yapımcısı Erkal Sonel tarafından reddedildi.
Seksenler dizisindeki 'Zafer' rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Deprem'in naaşı Kısıklı'da defnedildi.
Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model Anastasia Pokreshchuk, bu zamana kadar göğüs, kalça, liposakşın, six pack ve bişektomi operasyonları yaptırdığını söyledi.
Acun Ilıcalı, konseyde kızı Yasemin'in Yunus Emre'nin cezasının affedilmesi talebini reddettiğini açıkladı. Ilıcalı, Yasemin'i kırmış olabileceğini ve sıkıntılı dakikalar yaşadığını belirtti. Yasemin'in talebine şaşıran Yunus Emre ise cezayı hak ettiğini ve özür dilediğini söyledi.
Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle tanınan oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, birçok ünlü isim de peş peşe taziye mesajı yayınladı.
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. En son Mutluyuz filminde birlikte rol aldığı Deprem'in ölümüyle kahrolan İbrahim Büyükak "İnanıyorum daha 3-5 ay evvel sette şahane zaman geçirmiştik. Canım kardeşim" yorumunu yaptı.
Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Efe Deprem, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında 41 yaşında hayatını kaybetti.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Eylem Tok, annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ve adalete teslim olacaklarını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de erkek ve kadınların evlenme yaşının, ülke ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıktı. TÜİK'in 'İstatistiklerle Kadın, 2023' verilerine göre, Eskişehir'de resmi olarak ilk evliliğini yapan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu. Bu durum, özellikle kadınların daha geç evlendiği bir trendi yansıtmaktadır.
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