Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek - Son Dakika
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Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek

Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürkan Uygun, yeni sezonun en merak edilen projelerinden biri olan Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek. Dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak, senaryosu ise Eda Tezcan tarafından yazılmıştır.

06.03.2024 21:53  Güncelleme: 21:57
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Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gürkan Uygun ekranlara geri dönüyor.

ŞEHRAZAD'LA DÖNÜYOR

Yeni sezonun en merak edilen projelerinin başında gelen iddialı dizi Şehrazad'la ekrana dönüş hazırlığı yapan Gürkan Uygun'un Şehrazad'ın babası Kürşat'a hayat vereceği öğrenildi.

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor

DİZİNİN KONUSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturacağı Şehrazad'ın hikâyesi ve senaryosu başarılı kalem Eda Tezcan imzası taşıyor. Yörük kızı Canfeza ile komiser Celal'in Pamukkale'nin büyülü coğrafyasında başlayıp İstanbul'da Asaf bey konağına uzanan imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak dizinin başrol kadın yıldızının kim olacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

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Son Dakika Magazin Gürkan Uygun, Şehrazad dizisinde Kürşat karakterine hayat verecek - Son Dakika

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