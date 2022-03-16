Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak? - Son Dakika

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?