Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak? - Son Dakika
Üye Girişi

Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

16.03.2022 14:30

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir?

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

YORUMLAR
500
16 Mart 2022 Atv Yayın Akışı 16 Mart 2022 Atv Yayın Akışı Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne? Destan'da bu akşam neler olacak? Temur'u bekleyen büyük sürpriz ne?

Kuruluş Osman, Atv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak? - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:44:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement