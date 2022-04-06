Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Cornelia'nın hain planı karşısında Osman Bey ne yapacak? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Cornelia'nın hain planı karşısında Osman Bey ne yapacak?

06.04.2022 14:21

Bu akşam 89. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Kuruluş Osman'da Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alan Osman Bey, İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir.

ATV ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde Osman Bey'in önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

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Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Cornelia'nın hain planı karşısında Osman Bey ne yapacak? - Son Dakika


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