Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor - Son Dakika

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

"Bu topraklar bizimdir! Dostane olana yurt! Düşmanlık edene ise mezar olacaktır!

Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer.

Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır? Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir.

Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır? Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer.

Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır?