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Kuruluş Osman'da neler olacak? Osman Bey saraydan kaçabilecek mi? - Son Dakika

Kuruluş Osman'da neler olacak? Osman Bey saraydan kaçabilecek mi?

02.02.2022 14:23

80. bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak Kuruluş Osman'da, işler karışacak. Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap soracak.

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Töre ve Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da, Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük plan hazırlığındadır.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sürgün yolunda Julia ve askerleri tarafından saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile kahrolur. Geyhatu'nun kurduğu tuzakla Sultan Mesud'un canına kast etmiş gibi görünen Osman Bey ise saraydan kaçmak için zekice bir plan yapmak zorundadır.

Vezir Alemşah'ın Harmankaya Kalesi'ni Tekfur Nikola'dan alarak Gündüz Bey'e vermesi ortalığı karıştırır. Gündüz Bey, bu yeni fetih sayesinde beylik iddiasını güçlendirmeye çalışırken, Osman Bey'in ölümle pençeleşen Selcan Ana'yı görmek isteyeceğini düşünen Vezir Alemşah hain bir tuzak kurar. Ancak Osman Bey, kurduğu strateji ile Vezir Alemşah'ı eline geçirip hesap sorar! Selcan Ana ölecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'ı nasıl köşeye sıkıştıracak? Harmankaya Kalesi'nin Kayıların kontrolüne geçmesi bölgedeki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Selçuklu sarayından nasıl kaçacak? Osman Bey, Sultan Mesud'a düzenlenen suikastın ardındaki gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi? Geyhatu'nun Anadolu'yu karıştıracak büyük planı ne?

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Yıldız Çağrı Atiksoy, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da neler olacak? Osman Bey saraydan kaçabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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