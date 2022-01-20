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Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü? - Son Dakika

Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?

20.01.2022 11:17
Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?

Dün akşam 78. bölümü ile ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Göktuğ'un öldürülmesi izleyenleri şaşırttı. Heyecanın eksik olmadığı bölümde Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düştü.

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman, Çarşamba günü izleyicilerle buluşmaktadır. Osman Bey'in tuzağa düştüğü, Göktuğ'un vurulduğu dizide neler oldu?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

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Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü? - Son Dakika Magazin


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