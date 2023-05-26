Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika
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Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor

26.05.2023 09:04

Kuruluş Osman dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy, Star TV ekranlarının iddialı dizilerinden Ömer'e transfer oldu. 19. bölümde diziye dahil olacak olan oyuncu, Gökçe Bahadır'ın oynadığı Gamze'nin eski eşi rolüne hayat verecek.

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar gibi ünlü isimlerin başrolü paylaştığı Ömer dizisi, heyecanlı bölümleriyle her hafta izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziye yeni bir transfer geliyor.

GAMZE'NİN ESKİ EŞİ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz haftalarda Turgut Alp rolünü oynadığı Kuruluş Osman dizisinden ayrılan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy, kadroya dahil oluyor. Rüzgar Aksoy'un Gamze'nin (Gökçe Bahadır) eski eşi Haluk Tezel'e hayat verecek. Haluk'un 19. bölümden itibaren dizide yer alacağı, Gamze ile Ömer'in (Selahattin Paşalı) hayatında tansiyonu iyice yükselteceği öğrenildi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi, 12 Haziran'da sezon finali yapacak.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor
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Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Kuruluş Osman, Rüzgar Aksoy, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman'dan ayrılan Rüzgar Aksoy, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oluyor - Son Dakika
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