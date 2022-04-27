Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Osman Bey Nikola'nın kellesini alacak! - Son Dakika
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Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Osman Bey Nikola'nın kellesini alacak!

27.04.2022 14:09
Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Osman Bey Nikola'nın kellesini alacak!

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümde

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 27 Nisan Çarşamba akşamı 92. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

Bala ve Malhun hatun el ele fetih hazırlıkları yapıyorlar

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses kendisini sorguluyor

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius'un maskesi düşüyor

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

YORUMLAR
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Kuruluş Osman'da bu akşam neler yaşanacak? Osman Bey, Nikola'yı neden esir etti? Kuruluş Osman'da bu akşam neler yaşanacak? Osman Bey, Nikola'yı neden esir etti?

Kuruluş Osman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Osman Bey Nikola'nın kellesini alacak! - Son Dakika


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