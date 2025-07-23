Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde projeye veda ettiğini açıklamıştı. 7. sezon öncesi yapım şirketiyle yaşanan ücret krizi sonrası anlaşmanın sona erdiği, oyuncunun bölüm başı 4 milyon TL'lik talebinin kabul edilmemesi üzerine tarafların uzlaşamadığı öğrenilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" ifadelerini kullanan Özçivit, hem izleyiciye teşekkür etmiş hem de "algı yaratmaya çalışanlara" diyerek perde arkasındaki gerginliklere dikkat çekmişti.

RADİKAL DEĞİŞİM: SAKAL VE BIYIĞINA DA VEDA ETTİ

Ayrılık açıklamasından kısa süre sonra Özçivit'ten dikkat çeken bir hamle daha geldi. Dizide canlandırdığı Osman Bey karakteriyle özdeşleşen sakal ve bıyıklarını tamamen kesen ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya üzerinden paylaştı. Hayranları, uzun süreli karakterin ardından gelen bu radikal değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

Sakalsız haliyle büyük ilgi gören Burak Özçivit'in bu adımı, hem fiziksel hem de kariyer anlamında yeni bir döneme geçiş sinyali olarak değerlendirildi. Sosyal medyadan son halini paylaşan ünlü ismi hayranları tanımakta zorlandı.