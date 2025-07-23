Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti

Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
23.07.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Popüler dizi Kuruluş Osman'dan ayrılan ünlü oyuncu Burak Özçivit, yeni görünümüyle hayranlarını şaşırttı. Özçivit, karakteristik sakal ve bıyıklarına veda ederek yeni bir imaja kavuştu. Hayranları bu değişikliğe karşı çeşitli tepkiler gösterdi.

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde projeye veda ettiğini açıklamıştı. 7. sezon öncesi yapım şirketiyle yaşanan ücret krizi sonrası anlaşmanın sona erdiği, oyuncunun bölüm başı 4 milyon TL'lik talebinin kabul edilmemesi üzerine tarafların uzlaşamadığı öğrenilmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" ifadelerini kullanan Özçivit, hem izleyiciye teşekkür etmiş hem de "algı yaratmaya çalışanlara" diyerek perde arkasındaki gerginliklere dikkat çekmişti.

RADİKAL DEĞİŞİM: SAKAL VE BIYIĞINA DA VEDA ETTİ

Ayrılık açıklamasından kısa süre sonra Özçivit'ten dikkat çeken bir hamle daha geldi. Dizide canlandırdığı Osman Bey karakteriyle özdeşleşen sakal ve bıyıklarını tamamen kesen ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya üzerinden paylaştı. Hayranları, uzun süreli karakterin ardından gelen bu radikal değişimi şaşkınlıkla karşıladı.

Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti

Sakalsız haliyle büyük ilgi gören Burak Özçivit'in bu adımı, hem fiziksel hem de kariyer anlamında yeni bir döneme geçiş sinyali olarak değerlendirildi. Sosyal medyadan son halini paylaşan ünlü ismi hayranları tanımakta zorlandı.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Sosyal Medya, Magazin, Medya, Dizi, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Gram altın rekor kırdı Gram altın rekor kırdı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
Karşıyaka’ya 15 yıl sonra kötü haber Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
21:22
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
21:21
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu
Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
21:14
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
21:06
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum
Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
20:49
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 16:38:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.