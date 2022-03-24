Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

24.03.2022 09:28
Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

Kuruluş Osman 87. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapım her çarşamba izleyici karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman 87. bölümde Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır..

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır.

Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır.

Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder.

Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür.

Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır?

YORUMLAR
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Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı? Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?

Kuruluş Osman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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