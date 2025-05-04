Lady Gaga\'nın Konsertine 2 Milyon Katılım

BREZİLYA'nın Rio de Janeiro kenti yetkilileri, Lady Gaga'nın Copacabana Plajı'nda verdiği ücretsiz konsere 2 milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi.

Lady Gaga, dün Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana Plajı'nda ücretsiz konser verdi. Rio ekonomisini canlandırmak amacıyla şehir yönetimi tarafından finanse edilen konsere, 2 milyondan fazla kişinin katıldığı belirtildi. Yetkililer, etkinliğin yerel ekonomiye 100 milyon dolar kazandırmasının beklendiğini kaydederek, konserin Madonna'nın 1,6 milyon kişilik ücretsiz gösterisini geride bıraktığını açıkladı.

Lady Gaga'nın sekizinci albümü 'Mayhem' için düzenlediği tanıtım turnesinin parçası olan konserde 5 bin polisin görev yaptığı, dron ve yüz tanıma kameralarının kullanıldığı bidirildi.