Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Bir yandan babası Suavi'yle yüzleşir bir yandan kızı Mira'nın sürprizleriyle boğuşur.
Kararını hayata geçirebilmek için Levent'in imzasına ihtiyaç duyan Suavi'nin ise yeni bir planı vardır.
Sadi gözüne giren Affan ile Feyza ve Affan'ın nişan merasimi yapılırken öte tarafta Hasna ve Müyesser Cüneyd'i etkisi altına aldığını ve her şeyin sorumlusu olduğuna inandıkları Zeynep için yeni bir tuzak hazırlar.
Cüneyd Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken bir büyük şüphe de Nadire'nin doldurduğu Naim'in aklına düşer. Bu şüphe Meryem'in en büyük korkusuyla yüzleşmesine sebep olacaktır.
Son Dakika › Magazin › Levent'in Babasının Ötanazi Kararı - Son Dakika
Esenyurt'ta bir kafede okey oynayan adam, dışarıdan gelen bir kadın tarafından darp edildi. Kadın, adamı darp ettikten sonra masadaki bir kadına küfürler savurup, bardak fırlattı. Olay cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Oyuncu Blake Lively, Anneler Günü için çocuklarıyla verdiği fotoğrafta oynamalar yaptığı için alay ettiği Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü öğrenince özür diledi.
Esra Ezmeci, Bağcılar'da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Ş.'ye öfke kusarak "Bu tip adamlar adım edilsin" dedi.
Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır hastanede tedavi gören Yazar, bu süreçte Ortaköy'deki dubleks evini LÖSEV'e bağışlayacağını açıkladı.
Milli Muharip uçağının uçuşunun gururunu yaşayan herkes arasında Çetin, Kambur'u başarısızlıkla suçlarken, Kambur'un tek amacı Ömer'in cesedini bulmaktır. Ekip, Ömer'i bulmak için seferber olur ancak umutları tükenmeye başlar. Ancak düşman, beklenmedik bir anda Teşkilat'ın elinde bulur.
Aralarında Şahan Gökbakar'ın Osman Pazarlama filmi dahil birçok projede rol alan dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, uzun yıllardır huzurevinde yaşıyor.
Birçok dizi ve filmlerde rol alan Tahsin Tonkuş, şimdi huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Tonkuş, hayat hikayesini anlattı ve tiyatro dışında bir hayat düşünemediğini belirtti.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın kansere yakalandığını duyurması dünya çapında geniş yankı uyandırdı. Prenses'in açıklamasının ardından eltisi Meghan Markle ve Prens Harry "Kate ve ailesi için sağlık, şifa diliyoruz. Bunu özel olarak ve huzur içinde yapabilmelerini umuyoruz" diyerek destek mesajı yayınladı.
Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Buray ve Ezgi Şenler'in mutluluğu kısa sürdü. İlişkisini bitiren Şenler, ayrılık kararıyla ilgili "Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama" dedi.
Estetikliler kervanına katılan Cenk Eren, geçtiğimiz günlerde yüz ve boyun gerdirme ameliyatı oldu. Eren'in işlemler için 800 bin TL ödediği ortaya çıktı.
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Binnur Kaya, senaryo gereği projeden ayrılıyor. Kaya'nın canlandırdığı Nükhet karakteri, sağlık sorunlarını çözmek için diziye veda edecek.
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