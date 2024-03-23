Levent'in Babasının Ötanazi Kararı - Son Dakika
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Levent'in Babasının Ötanazi Kararı

Levent\'in Babasının Ötanazi Kararı

Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Suavi'nin imzasına ihtiyaç duymasıyla yeni bir plan ortaya çıkar. Sadi, Affan ve Feyza'nın nişan merasimi sırasında Hasna ve Müyesser'in Zeynep için tuzak hazırladığını öğrenir. Cüneyd, Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken Nadire'nin Naim hakkındaki şüphesi Meryem'in korkularıyla yüzleşmesine neden olur.

23.03.2024 20:32
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Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Bir yandan babası Suavi'yle yüzleşir bir yandan kızı Mira'nın sürprizleriyle boğuşur.

Kararını hayata geçirebilmek için Levent'in imzasına ihtiyaç duyan Suavi'nin ise yeni bir planı vardır.

Sadi gözüne giren Affan ile Feyza ve Affan'ın nişan merasimi yapılırken öte tarafta Hasna ve Müyesser Cüneyd'i etkisi altına aldığını ve her şeyin sorumlusu olduğuna inandıkları Zeynep için yeni bir tuzak hazırlar.

Cüneyd Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken bir büyük şüphe de Nadire'nin doldurduğu Naim'in aklına düşer. Bu şüphe Meryem'in en büyük korkusuyla yüzleşmesine sebep olacaktır.

Kaynak: Magazinkolik

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