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Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı - Son Dakika

Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı

27.09.2021 17:39

57 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel, geçtiğimiz yıl kendisinden 17 küçük sevgilisi Özlem Öztürk ile evlendi. Şu sıralar İzmir'de tatilde olan çiftten aşk pozları geldi.

Aşk şarkılarının aranan adamı Levent Yüksel, kendi aradığı aşkı geçtiğimiz sene 40 yaşındaki Özlem Öztürk'te buldu. Gözlerden uzak bir yaşam tercih eden çiftin sahilde verdiği pozlar, sevdiklerinden tam not aldı.

İKİSİ DE FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Eşiyle bir süredir İzmir'de tatil yapan 57 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında birlikte çekilen bu fotoğrafı, "Yaz bitse ne olur... Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi" notuyla yayınladı. Özlem Öztürk de aynı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

DOĞUM GÜNÜNÜ ROMANTİK SÖZLERLE KUTLAMIŞTI

Levent Yüksel, geçtiğimiz temmuz ayında eşinin doğum gününü, "Bana her gün yeniden doğduğumu hissettiren güzel karım; bugün senin doğum günün. Hayatımızın son gününe kadar her günü aşkla kutlamak dileğiyle..." sözleriyle kutlamıştı. Levent Yüksel ile bir konserde tanışan Özlem Öztürk, spor eğitmenliği yapıyor.

Kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi
Levent Yüksel ve 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk'ten sahilde aşk pozları
Levent Yüksel ve 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk'ten sahilde aşk pozları
Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı

Levent Yüksel, Doğum, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı - Son Dakika
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