Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yepyeni bir imajla hayranlarının karşısına çıktı. Saçlarını kısacık kestiren ve gözlük takan sanatçı, yeni tarzını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

13.02.2025 15:50  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajını paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren sanatçının bu hali hayranlarının beğenisini topladı.

"Antideprasan", "Ahu", "Bir Hadise Var" gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Mabel Matiz, kendine has giyim tarzı ile dikkat çekiyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Ünlü şarkıcı, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından kısacık kestirdiği saçlarını paylaştı. Matiz'in gri atletiyle verdiği poz, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İşte ünlü ismin önceki ve yeni hali:

Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi
Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi

Sosyal Medya, Mabel Matiz, Instagram, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Seçmece null:
    Bu sanatçımı,milletin ahlakını bozan kendini bilmezlerden.Arkada ki resim neyi anlatıyor.? 19 5 Yanıtla
  • aragorn:
    ŞAHTI ŞAHBAZ OLDU 15 2 Yanıtla
  • Hakan Keskin:
    vay ib.. vay 6 1 Yanıtla
  • Mehmet B:
    arkadaki tablo da aşağı nin devamı mi ?(: 5 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tipe bak ne olduğu belli 4 2 Yanıtla
  • Murat Kayhan:
    ülke kan ağlarken haber sitelerinde atilan mansetlere bak. çok iyi yoldayız. 2 1 Yanıtla
  • Melike:
    güzelliğine güzellik katmış hahahaha 0 2 Yanıtla
  • Abdullah .:
    taniyamadim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:49:56. #1.11#
SON DAKİKA: Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.