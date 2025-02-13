Mabel Matiz imaj değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi

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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajını paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren sanatçının bu hali hayranlarının beğenisini topladı.

"Antideprasan", "Ahu", "Bir Hadise Var" gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı şarkıcı Mabel Matiz, kendine has giyim tarzı ile dikkat çekiyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Ünlü şarkıcı, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından kısacık kestirdiği saçlarını paylaştı. Matiz'in gri atletiyle verdiği poz, sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İşte ünlü ismin önceki ve yeni hali: