Madonna, Brezilya'daki Son Konserini Ücretsiz Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Madonna, Brezilya'daki Son Konserini Ücretsiz Verecek

Madonna, Brezilya\'daki Son Konserini Ücretsiz Verecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, turne provasında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyonun ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından dünya turnesine devam eden Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde vereceği son konserin ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki konserindeki bir olayla da gündeme gelen Madonna, oturan bir dinleyiciye yönelik yaptığı hareketle sosyal medyada tepki çekti.

28.03.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, turne provasındayken ciddi bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir tedavi gören şarkıcı Madonna, ertelediği dünya turnesine devam ediyor.

Ücretsiz konser

Dünyaca ünlü şarkıcı, hayranlarına büyük bir jest yaptı. Madonna, dünya turnesinin Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde vereceği son konserinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Öte yandan Madonna, geçen günlerde Los Angeles'taki konserindeki hareketiyle olay oldu.

"Neden oturuyorsun?"

Ünlü şarkıcının konserden görüntüleri sosyal medyada hayranlarının da tepkisini çekti. 65 yaşındaki şarkıcı, konserinde oturan bir dinleyiciye "Ne yapıyorsun orada oturarak? Neden oturuyorsun?" diye sordu.

Sahnenin kenarına giden Madonna, oturan dinleyicinin tekerlekli sandalyede oturduğunu fark etti. Şarkıcı daha sonra "Ah tamam. Bunun için üzgünüm. Burada olduğunuza sevindim." dedi.

Kaynak: Magazinkolik

Los Angeles, Brezilya, Madonna, Dünya, Rio, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Madonna, Brezilya'daki Son Konserini Ücretsiz Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:40:32. #1.13#
SON DAKİKA: Madonna, Brezilya'daki Son Konserini Ücretsiz Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement