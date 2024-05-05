Madonna, Copacabana Plajında Rekor Kırdı

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İkonik müzisyen Madonna, Brezilya'nın meşhur Copacabana plajında düzenlediği konserle adeta bir rekor kırdı...

Rio de Janeiro'nun ünlü sahiline kurulan dev sahnede ücretsiz olarak konser veren Madonna'nın performansını 1.6 milyon hayranı izledi.

65 yaşındaki ünlü şarkıcının Celebration adını verdiği dünya turnesinin son ayağı olan konseri izlemek için hayranları günler öncesinden mekanda yer tutarken durumu olanlar ise özel yatlarda ve sahildeki evlerin balkonlarından konseri izledi.

Konserden önce itfaiye ekipleri seyircileri serinletmek için su sıkarken ücretsiz olarak su da dağıtıldı. Konser sırasında hava sıcaklığının 27 derece olduğu belirtilirken Madonna 2 saati aşan konserinde Like a Prayer, Vogue ve Express Yourself gibi şarkıları söyledi.

Madonna, "Rio, işte buradayız, dünyanın en güzel yerindeyiz. Bir tarafta okyanus, dağlar ve İsa var" dedi. Madonna bölgedeki ünlü İsa heykeline gönderme yaptı.

Madonna'ya Brezilyalı sanatçılar Anitta ve Pabllo Vittar da eşlik etti. 3 binden fazla polis memurunun bölgede yer aldığı belirtildi.

Rio eyalet yönetimi Madonna konseri için 3.9 milyon dolar harcandığını belirtirken geri kalan paranın ise sponsorlar tarafından ödendiğini de açıkladı. Yetkililer konserin Rio ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolar katkı sağladığını duyurdu.