Madonna\'dan Papa\'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin

ABD'li ünlü şarkıcı Madonna, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu. Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir." ifadesini kullanarak mesajını Papa'ya ulaştırmak istediğini belirtti.

"ACI ÇEKMELERİNİ İZLEMEYE DAYANAMIYORUM"

Papa'nın Gazze'ye girişine engel olunamayacağını belirten Madonna, Papa'ya hitaben "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

Madonna, Gazze'de çatışmaların ortasında kalan çocuklara işaret ederek şu ifadeleri kullandı, "İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin."

Bugün oğlu Rocco'nun doğum günü olduğunu belirten Madonna, "Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek." dedi.

Madonna, kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını vurgulayarak, yardım etmek isteyenleri merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ve İsrailli "Kadınlar Barışı Başlatıyor" (Women Wage Peace) isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.

Şarkıcı Madonna, "Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek." ifadesini kullandı.