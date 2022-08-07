Çırılçıplak Havuza Girdi - Son Dakika
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Çırılçıplak Havuza Girdi

07.08.2022 15:02
Çırılçıplak Havuza Girdi

Madonna, Kate Moss ve Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş, çırılçıplak havuza girdi. Alaş sıra dışı bu pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Yıldız isimlerin yorumları ise gecikmedi.

Madonna, Irina Shayk, Naomi Campbell, Kate Moss gibi yıldızlarla hem yakın arkadaş olan hem de onların fotoğraflarını çeken dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, sıra dışı pozuyla sosyal medyayı salladı.

Çırılçıplak havuza giren Alaş, bu kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Mert Alaşı'ın havuzdaki çıplak pozuna da yorum yağdı. Yorum yapanların arasında dünyaca ünlü isimlerin olması ise dikkat çekti.

Mert Alaş, kariyerinin başlarında yaşadığı zor dönemi, "Tuvalet temizledim, yemek yaptım. Çay yaptım. Getir götür işleri yaptım" diye anlatmıştı.

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Kaynak: Snob Magazin

Naomi Campbell, Mert Alaş, Kate Moss, Madonna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çırılçıplak Havuza Girdi - Son Dakika

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