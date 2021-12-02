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Madrid'te Cansu Dere rüzgarı esti - Son Dakika

Madrid'te Cansu Dere rüzgarı esti

02.12.2021 15:05
Madrid'te Cansu Dere rüzgarı esti

Sadakatsiz dizisinin Asya'sı Cansu Dere Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odası'nın Bireysel Başarı Ödülü'nü aldı.

Türk-İspanyol Resmi Sanayi ve Ticaret Odasi tarafından bu sene altıncısı düzenlenen ödül töreninde, iki ülke arasında kültürel ilişkilerin gelişmesine sağlayan özel isimlere verilen Bireysel Başarı ödülü Cansu Dere'nin oldu. Güzel oyuncu ödülünü almak için dün Madrid'e uçmuştu.

Dere son yıllarda başrollerini üstlendiği "Sıla", "Ezel", "Anne" ve "Sadakatsiz" dizileriyle İspanyol seyircisi tarafından büyük ilgiyle karşılanmış ve İspanyol televizyon kanallarında başarı elde etmişti.

Madrid'teki Four Seasons Otel'in de düzenlenen ödül töreninde Cansu Dere büyük ilgi gördü. Başarılı oyuncu ödülünü ünlü Ispanyol Diva Luz Casal'dan aldı ve salonda dakikalarca alkışlandı. Geceye La Casa de Papel'in sesi Cecilia Krull başta olmak üzere Los Vivancos, Innocence, Carlos Rodriguez, Sergio Bernal ve Latin TV dünyasınınönde gelen birçok ünlü ismi katıldı.

Dere yaptığı konuşmada "Mesleğimi çok severek yapıyorum ve karşılığında yurtdışında da ödüllendirilmekten büyük gurur duydum. Bu kısa ziyarette İspanyol izleyicisinin ilgisinden ve sevgisinden çok mutlu oldum. Beni davet ettiğiniz ve bu ödüle layik gördüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi.

Madrid'te Cansu Dere rüzgarı esti
Madrid'te Cansu Dere rüzgarı esti

Cansu Dere, Ticaret, Madrid, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Madrid'te Cansu Dere rüzgarı esti - Son Dakika Magazin


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