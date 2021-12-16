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Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu - Son Dakika

Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu

16.12.2021 14:07
Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu

Kadıköy Moda'da sokağa idrarını yapan magandaları uyardıkları için darp edilen ve üzerine idrar yapılan saldırı mağduru müzisyen, "Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Cinsel organı dışarıda, çok rahat şekilde bunu yapıyordu. Eşim uyardı ama durmadılar. Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular" ifadelerini kullandı.

Kadıköy Moda'da evlerine doğru giden müzisyen çift, sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için darp edildi. Mağdur İ.D., Kanal D ekranlarında hafta içi canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak ilk kez yaşananları anlattı.

"EŞİM TEPKİ GÖSTERDİ AMA DURMADI"

Saldırının mağdurlarından İ.D. eşiyle yaşadığı o korku dolu geceyi anlattı. İ.D., "Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Cinsel organı dışarıda, çok rahat şekilde bunu yapıyordu" dedi. Eşinin tepki göstermesi üzerine gencin durmadığını söyleyen İ.D., "Eşim; 'kardeşim ne yapıyorsun, utanmıyor musun?' diye söyleyince 'Sana mı soracağım?' sözleriyle benim üzerime doğru idrarını yapmaya devam etti" dedi.

Magandaların üzerine idrarını yaptığı mağdur müzisyen ilk kez konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu

"ELİMİZ, AYAĞIMIZ, KULAĞIMIZ BİZE LAZIM. EŞİM ŞU AN İŞİTME KAYBI YAŞIYOR"

Ardından şiddete maruz kaldıklarını anlatan İ.D., "Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular" dedi. Duman, polislerin gelmesiyle 2 saldırganın yakalandığını ve diğerlerinin kaçtığını söyledi.

Dehşeti yaşayan müzisyen İ.D., "Kötü bir gece geçirdik. Biz böyle insanlar değiliz. Bunları sadece haberlerde izlerdik. Başımıza geldi, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. Eşinin saldırıdan sonra vücudunda hasar kaldığını söyleyen İ.D., "Biz müzisyeniz; elimiz, ayağımız, kulağımız bize lazım. Eşim şu an işitme kaybı yaşıyor" dedi.

Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu

Neler Oluyor Hayatta, Nur Tuğba Namlı, Kadıköy, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu - Son Dakika Magazin


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