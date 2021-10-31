Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya Yapım'ın ikinci projesi; senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Zafer Özer Çetinel'in yazdığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yapacağı sinema filmi 'Aynasız' önümüzdeki hafta Antalya'da sete çİçerisinde aşk ve romantizm de barındıran polisiye komedi türündeki 'Aynasız' isimli filmin başrol erkek oyuncusu; aynı zamanda filmin yapımcı koltuğunda oturan Tolgahan Sayışman olacak. Başarılı oyuncu filmde Haluk ve Efe isminde iki farklı karaktere hayat verecek.

2022 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanan 'Aynasız'ın çekimleri Antalya ve İstanbul'da gerçekleşecek ve 4 haftada bitmesi planlanıyor. Filmin ana cast oyuncularından Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt ve Öznur Serçeler geçtiğimiz günlerde kostüm provaları için bir araya geldi. Çekimlerin bir an önce başlaması için sabırsızlandıklarını belirten başarılı oyuncular, "Ekibin sinerjisinin çok iyi olduğunu ve daha senaryoyu okurken bile çok eğlendiklerini, dolayısı ile ortaya çok iyi bir iş çıkacağından emin olduklarını" belirtti.