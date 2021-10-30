Sahnede ara ara seyircilerle sohbet eden şarkıcı, " Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Finike 'de sizlerle yaşamaktan çok mutluyum. Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Finike'nin güzelliklerine hayran kaldığını belirten Keskin, "Hayatımda yediğim en güzel portakalı Finike'de yedim. Sabah eve dönerken bir kasa alacağım" diye konuştu.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi , konserin sonunda güzel şarkıcıya, çiçek ve plaket takdim etti.

Finike'de alışveriş yapan şarkıcı, aldığı portakal reçelini sosyal medyadan yaptığı paylaşımdan paylaştı...