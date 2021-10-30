29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer'de sahnede

"Muz yeme" paylaşımı sonrası 8 Suriyeli daha gözaltına alındı

Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı

AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz

Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı