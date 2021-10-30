29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Nilüfer'de sahnede

'Cumhuriyet
ateşi sönmeyecek' temasıyla düzenlenen halk yürüyüşü sonrası FSM Bulvarı'nda sahne alan Athena
, 29 Ekim
'de sergiledikleri performansları ile uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere daha imza attı. Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, açılışı 'Kafama Göre, Arsız Gönül ve Parçalanıyoruz şarkıları ile enerjik bir şekilde yaptı. 'Ben Böyleyim','Serseri Mayın', 'Yaşamak Var Ya', 'Holigan', 'Her Şey Güzel Olacak' gibi hit olmuş şarkılarıyla onbinlerce kişiyi coşturdu.
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz
konserin sonunda dev Türk Bayrağı'na sarılarak sahnede şarkı söyledi. Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Emre Ataker, Egemen Özkasnaklı ve Ozan Öner'den oluşan Athena'nın 2 saat süren performansında çaldıkları tüm şarkılara, Fsm Bulvar'ını dolduran onbinlerce müziksever eşlik etti.