Üye Girişi
Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri

07.10.2021 14:28
Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında emzirme farkındalığını artırmak amacıyla Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde stant açıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında emzirme farkındalığını artırmak amacıyla Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde stant açıldı.

'Bebek Dostu Hastane' unvanına sahip olan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin düzenlediği stant etkinliğinde konuşan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, anne Sütünün bebeğin gelişiminde en önemli hazine olduğunu vurgulayarak, sağlıklı nesillerin yetişmesi için ilk 6 ayda anne sütünün oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Devlet Hastanesi Başhekim Mehmet Duran'da, anne sütünün ve emzirmenin önemine dikkat çekmek istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Hastanemizde gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirmenin önemi hakkında bilgilendiren, doğumdan hemen sonra anne ve bebek arasındaki bağın kurulmasında en önemli rol oynayan emzirmenin uygulamalı eğitimini veren, güncel bilgilerle annelere destek olan profesyonel bir ekiple hizmet vermekteyiz. Bugün burada açılan standımız sayesinde anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekeceğiz. Amacımız daha çok gebeye, anneye, ebeveynliğe hazırlanan kardeşlerimize ulaşmaktır." - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri
Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri

alışveriş merkezi, Devlet Hastanesi, Karahisar, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi 14:23 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı 14:20 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu 13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte 13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için 12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı 11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz 11:19 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Gamer'ları sevindirecek haber! Adidas, Xbox'tan ilham alarak özel spor ayakkabı tasarladı 11:15 Gamer'ları sevindirecek haber! Adidas, Xbox'tan ilham alarak özel spor ayakkabı tasarladı

Son Dakika Haberleri
14:23 İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
14:22 Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi
14:19 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı
14:15 BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor
13:29 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu
13:19 Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti
13:15 Geçen yıl ki Formula 1 organizasyonuna dikkat çeken temizlik aracı tekrar pistte
13:06 Trabzon semalarındaki uçakta bomba ihbarı yapıldı! Panik sonrası uçak, acil iniş yaptı
12:55 Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak
12:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisi için "Sağlık raporu almalıdır" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert cevap
Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü Tezgahlar, hamsilerle şenlendi! Kilosu 15 TL'ye düşünce vatandaşın yüzü güldü         
14:29
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar         
14:23
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti Ece Üner'in programında akıllara Aşk-ı Memnu dizisini getiren olay! Karısının yeğeni ile ilişkisi olduğunu iddia etti         
13:19
Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak Erdoğan 3600 ek gösterge için tarih belirledi: 2022 yıl sonuna kadar çözüme kavuşacak         
12:56
Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi Kayıp dalak soruşturmasında özel hastaneye 3 bin lira idari para cezası kesildi         
12:12
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi         
11:18
Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor         
11:05
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 14:33:13. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Emzirme Haftası etkinlikleri - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement