Son olarak Çukur dizisinde rol alan Aras Bulut İynemli ile uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi oyuncu Bige Önal'ın barıştıkları iddia edildi.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Oyuncu Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı Bige Önal, geçen Temmuz ayında ayrılmıştı. Çiftin yakın dostları ve hayranları, evlilik kararı beklerken, alınan ayrılık kararıyla üzülmüştü.
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11.10.2021 00:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı mı? - Son Dakika