Aşıklar böyle yakalandı! Daha fazla kaçamadılar

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Pınar Deniz, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Akşam saatlerinde alışverişe çıkan iki sevgili el ele objektiflere poz verdi. Oldukça neşeli ve keyifli halleri ile dikkat çeken iki sevgili, alışveriş turu sonrasında da baş başa akşam yemeği yediler.

Yiğit Kirazcı, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.

Kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Pınar Deniz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'i canlandırıyor.