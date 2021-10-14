Gecede 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, giydiği kıyafet ile yine çok konuşuldu. Tören öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Aydın, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan polemik hakkında da konuştu.

"BUNLAR ÇOK TEHLİKELİ İŞLER"

Aynur Aydın, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'nın elinden almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum. Oraya kadar her şey güzel tamam ama iş daha sonra çok çirkinleşti. İnsanların birbirini siyaset üzerinden vurması çok tehlikeli." dedi.