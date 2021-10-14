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Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi - Son Dakika

Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi

14.10.2021 21:23
Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi

Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir Sherton Grand'ta gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu. Gecede 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, Tamer Karadağlı göndermesiyle olay yarattı. İşte detaylar...

Gecede 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, giydiği kıyafet ile yine çok konuşuldu. Tören öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Aydın, Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan polemik hakkında da konuştu.

"BUNLAR ÇOK TEHLİKELİ İŞLER"

Aynur Aydın, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'nın elinden almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum. Oraya kadar her şey güzel tamam ama iş daha sonra çok çirkinleşti. İnsanların birbirini siyaset üzerinden vurması çok tehlikeli." dedi.

Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi
Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi
Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi

Tamer Karadağlı, Aynur Aydın, Tören, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aynur Aydın'dan olay yaratan Tamer Karadağlı göndermesi - Son Dakika
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