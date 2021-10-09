Banu Parlak öldü mü? Arkadaşı açıkladı

Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

"HAİNCE BİR SALDIRA ÖLDÜRÜLDÜ"

Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Parlak'ın hesabının çalındığını ileri sürdü.

"KENDİSİ GAYET İYİ"

Parlak hakkında açıklamada bulunan arkadaşı Neslim Güngen, "Banu telefonunu çaldırmış, kendisi gayet iyi." ifadelerini kullandı.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya uygulaması Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olan ve daha sonra "Narin Yarim "single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.

2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.