"Birce Fine Jewellery"nin tasarım yolculuğuna "Vanilla Sky" ve "Harem" adında 2 farklı koleksiyon ile başladığını, her biri birer sanat eseri gibi kalıcı olma çabasıyla üretilen koleksiyonun, 2 farklı atölyede ve mesleklerini babadan oğula taşıyan, el işçiliğinde ustalaşmış kadim mücevher ustalarının ellerinde hayat bulduğunu ifade eden başarılı oyuncuyu dostları bu özel günde yalnız bırakmadılar.

Davete katılanlar arasında; Mehmet Turgut & Ada Sanlıman, Didem Bağrıaçık, Füsun Kuran, İrem Sak, Dilara Karabay, Şah Yaycı, Pınar Timer, Hülya Eltemur, Mert Aslan, Ahmet Gencehan Güneş, Semiha Artuc, Daphne Behar, Mihre Çelikkol, Huri Murphy, Sema Demiral, Zeynep Esenil, Meltem Kazaz, Ayşe Barım, Arzu Kaprol, Huri Murphy, Dilşah Mersin, Mihre Çelikkol'da vardı.

HAYAL DÜNYASINI YANSITIYOR

11 parçadan oluşan; altın, değerli ve yarı değerli taşlar ile tamamen elde üretilen Vanilla Sky koleksiyonunun ilham kaynağını kelebekler ve yaşamdaki ikilikler oluşturuyor. Kelebeklerin kanatları ve renkleri, 2 sayısının büyüsü ve gökyüzünün gün doğumu ve batımında büründüğü eşsiz renkler birleşerek, Birce Akalay'ın hayal dünyasından Vanilla Sky koleksiyonuna yansıyor.

Başarılı oyuncu, Vanilla Sky koleksiyonunun çıkış noktasını şöyle tanımlıyor: "Mücevher tasarlamak çok zorlu bir süreç, çünkü denenmemiş, işlenmemiş bir şey aslında neredeyse yok gibi. Kelebekler de aynı şekilde. Mücevher ve aksesuar olarak tasarlanmış envai çeşit kelebek görmüşsünüzdür muhakkak. Ben de gördüm ama hiç büyülenmemiştim. O zaman kendi kelebeğimi bulmak için hayal etmekle yola çıkmam gerekiyordu ve bu benim kelebeğim olacaktıysa tam da benim gibi olmalıydı."

AİLEDEN MİRAS YÜZÜKLERİN DEVAMI NİTELİĞİNDE BİR KOLEKSİYON: HAREM

"Mücevherlerin yıllar içerisinde elden ele geçtikçe değerlendiğini düşünüyorum"

27 parçadan oluşan Harem koleksiyonu ise, Akalay'a ailesinden miras kalmış bir Osmanlı tasarımının modernize edilerek yeniden yorumlanmasıyla hayat buluyor. Koleksiyonda modern çizgilerin oryantalizm ile birleşimi ve renk harmonileri göze çarparken yüzüklerin tekli veya çoklu kullanımları, günlük hayatın içinde parlamalarını kolaylaştırıyor.

LANSMANDAN KARELER...

MEHMET TURGUT-ADA SANLIMAN

MELTEM KAZAZ

MERT ASLAN, BİRCE AKALAY, AHMET GENCEHAN GÜNEŞ