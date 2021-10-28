Bisiklet Vadisi Emre Kaya ve İmera ile coşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bu hafta sonu yarışların yanı sıra iki güzel konser yapılacak. Karadeniz müziğiyle özdeşleşen İmera Grubu Cumartesi günü ve şarkıcı Emre Kaya ise Pazar günü yarışlardan sonra sahne alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki etkinliklerine devam ediyor. Avrupa'nın en donanımlı vadisinde yarışların yanı sıra birbirinden farklı programlar gerçekleştiriliyor. 23 Ekim'de BMX Supercross Dünya Kupası ile başlayan, MTB dağ bisikleti heyecanı ve Rafet El Roman konseriyle devam eden program bu hafta sonu da dolu dolu geçecek.

Yine BMX Dünya Kupası'nın son turları ile MTB Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı vadide yarışlardan sonra konserler düzenlenecek. Ünlü şarkıcı Emre Kaya ve Karadeniz müziğinin bilinen gruplarından İmera yarışlar sonrası sahne alacak. İmera konseri 30 Ekim Cumartesi, Emre Kaya konseri de 31 Ekim Pazar günü saat 18.00'da başlayacak. Konserlere tüm Sakarya halkının ücretsiz olarak katılabileceği belirtildi. - SAKARYA