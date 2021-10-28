Üye Girişi
Bisiklet Vadisi Emre Kaya ve İmera ile coşacak - Son Dakika

Bisiklet Vadisi Emre Kaya ve İmera ile coşacak

28.10.2021 13:50
Bisiklet Vadisi Emre Kaya ve İmera ile coşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bu hafta sonu yarışların yanı sıra iki güzel konser yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bu hafta sonu yarışların yanı sıra iki güzel konser yapılacak. Karadeniz müziğiyle özdeşleşen İmera Grubu Cumartesi günü ve şarkıcı Emre Kaya ise Pazar günü yarışlardan sonra sahne alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki etkinliklerine devam ediyor. Avrupa'nın en donanımlı vadisinde yarışların yanı sıra birbirinden farklı programlar gerçekleştiriliyor. 23 Ekim'de BMX Supercross Dünya Kupası ile başlayan, MTB dağ bisikleti heyecanı ve Rafet El Roman konseriyle devam eden program bu hafta sonu da dolu dolu geçecek.

Yine BMX Dünya Kupası'nın son turları ile MTB Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağı vadide yarışlardan sonra konserler düzenlenecek. Ünlü şarkıcı Emre Kaya ve Karadeniz müziğinin bilinen gruplarından İmera yarışlar sonrası sahne alacak. İmera konseri 30 Ekim Cumartesi, Emre Kaya konseri de 31 Ekim Pazar günü saat 18.00'da başlayacak. Konserlere tüm Sakarya halkının ücretsiz olarak katılabileceği belirtildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Emre Kaya, Bisiklet, Sakarya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bisiklet Vadisi Emre Kaya ve İmera ile coşacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı 14:24 Sevgilisi tarafından ormanlık alana kaçırılıp tehdit edildi! Genç model soluğu poliste aldı Kedileri beslemek için evden çıkan kadın, bir daha dönmedi! Kardeşi bahçede cansız bedenini buldu 14:02 Kedileri beslemek için evden çıkan kadın, bir daha dönmedi! Kardeşi bahçede cansız bedenini buldu
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 13:26 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
11:59 "Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
14:51 Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı
14:49 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
14:22 Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak
13:57 "Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı
13:24 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak
13:23 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı Kasımpaşa'da yeni dönem Hakan Kutlu ile resmen başladı         
14:51
Ünlü fenomenin babasının tabutu başında verdiği pozlara tepki yağdı Ünlü fenomenin babasının tabutu başında verdiği pozlara tepki yağdı         
14:39
Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak         
14:22
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar         
13:11
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?         
12:30
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı Yargıtay'dan emsal fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı         
09:21
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 14:56:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bisiklet Vadisi Emre Kaya ve İmera ile coşacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement