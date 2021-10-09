Boşanma haberleriyle gündeme gelen Ece Erken'den yeni hamle!

Sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi ile nikah fotoğrafını "Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu ekledi.

Bir süredir eşi ile görüntü vermeyen Ece Erken yaptığı hamlelerle kafaları karıştırdı. Ünlü sunucu önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı. Erken'in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

Haberlerin ardından sayfasında aile fotoğrafı paylaşan Ece Erken, sorun yok mesajı vermeye çalışsa da dedikodular devam etti.

SOYADINI EKLEDİ

Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yeni fotoğraflar 20 gün sonra geldi.

Evliliğindeki ilk krizi aşan Erken, sosyal medya hesabında 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını yeniden ekledi.