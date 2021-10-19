Cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bıraktı

Başarılı model ve oyuncu Cara Delevingne, cinsel hayatıyla ilgili çekinmeden konuşan isimlerin başında geliyor. Seks oyuncakları markası olan model, geçtiğimiz aylarda ürünleri satışa çıkmadan önce kendisinin test ettiğini söyleyerek herkesi çok şaşırtmıştı.

GÜNDEM OLDU

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan Cara Delevingne, yine bir cinsel ilişki itirafıyla gündeme geldi. Güzel model, cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Sarah Hyland ile 'Lady Parts' programına konuk olan Cara Delevingne, çarpıcı sözleriyle bir anda gündeme bomba gibi düştü.

"DAHA FAZLA ZEVK ALIYORUM"

29 yaşındaki Cara Delevingne, orgazm olurken yüksek sesler çıkarmaya "şartlandırıldığını" ancak sessiz kalmaktan daha da fazla zevk aldığını dile getirdi. Delevingne ayrıca 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmediğini, ancak uzun yıllar sonra seks konusunda "kendine güvendiğini" paylaştı.

Güzel model, NTF'lerin son zamanlarda elde ettiği başarılardan etkilendi ve hayır yapmak için harekete geçti. Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile vajinasının NTF'sini satışa çıkardığını duyurdu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Cara Delevingne'in vajinasının NTF'sini satışa çıkarması ünlü mankenin annesi Pandora Delevingne ve babası Charles Delevingne'nin kızdırmış.

Pandora Delevingne ve Charles Delevingne'nin bir süredir kızlarıyla konuşmadıkları öne sürüldü