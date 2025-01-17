Magazin dünyasını karıştıran Ayşe Barım olayına şarkıcı Edis de karıştı

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Dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarının merkezinde yer alan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve menajeri Ayşe Barım magazin gündeminden düşmüyor. Çok sayıda ünlü isimden birbiri ardına gelen itiraflara bir yenisi yapımcı ve oyuncu Jandae Perçem'den geldi.

"EDİS 'FİLM ÇIKARSA BİTERİM' DEMİŞ"

Amerika'da yaşayan Perçem, başrolünü şarkıcı Edis ile paylaştığı "Alya" filmiyle ilgili yaşadığı süreci anlattı. Perçem, "Edis'ten doküman gelmediği için PR'a başlayamadık. Bir gün avukatımla konuşurken o sırada telefon çaldı ve Ayşe Barım aradı. Ayşe Barım bana, 'Edis kendini beğenmemiş. Film çıkarsa biterim. 100 bin dolar vereyim filmi bana versinler' demiş. Film 1 milyon dolara mal oldu. Küfür ediyor onca insanın emeğine" diye konuştu.

"O KADAR KORKUYORLAR YANİ AYŞE BARIM'DAN"

Sözlerine devam eden Perçem, "Sen konsere çıkamazken, paran kalmamışken sana iş verdim ve başrol oldun ki o dönem bana kendin anlattın bu durumu. İki sene sonra projeyi sabote ediyorsun. Ayşe Barım bizi aramadan önce dağıtımcıyı aramış. Ayşe Barım'dan korktuğu için sinema dağıtımcısı filmi vizyondan çekme kafasına giriyor. O kadar korkuyorlar yani Ayşe Barım'dan" ifadelerini kullandı.

"'AYŞE BARIM VARSA FİLMİNİ KİMSE DUYMAZ' DEDİ"

Avukatının çabasıyla projenin sinemalara girdiğini belirten Perçem, "Galaya son bir gün kala Edis'ten belgeyi alamadığımız için gala iptal oldu. Direkt hak yiyorlar. Ayşe Barım tabi arka planda çalışmaya devam ediyor. Ekibimden biriyle Atatürk'ün PR'ını yapan şirketlerden birine gittik. Biz dedik PR yapacağız da böyle bir şey var. O dedi Ayşe Barım arada varsa hiç daha fazla şey yapma kaldırtırlar her yerden kimse filmini duymaz dedi. Ve aynısı oldu. Filmi kimse duymadı." dedi.

"AYŞE BARIM ENDÜSTRİ MAFYASI"

Perçem, "Devam ettiler. Filmi kanallar satın almadı. Dijital satın almadı. Türkiye'deki en kötü kanal bile filmi istemedi. Çok böyle komik bir rakama sunduğumuz halde. Her yerden ret yedi film. Hala kimse görmedi. Filmi satamadık. O dönem bana herkes aynı şeyi söyledi; Ayşe Barım bir endüstri mafyası. Hiç bulaşma, kazanamazsın. Her yerde sözü geçiyor." şeklinde konuştu.