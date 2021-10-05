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Ece Ronay'ı taciz etti mi? Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama - Son Dakika

Ece Ronay'ı taciz etti mi? Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama

05.10.2021 13:14
Ece Ronay'ı taciz etti mi? Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde yer alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum" şeklindeki mesajları ifşa ederek, tacize uğradığını iddia etti. Mehmet Ali Erbil'den taciz iddialarına yanıt geldi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ilgili olay bir iddia ortaya attı. Ronay, bir süre önce yeni şarkısının klibinde oynayan Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

"YANINIZDA UYUMAK İSTİYORUM"

Ece Ronay, ayrıca ünlü şovmenin kendisine gönderdiği, "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum." şeklindeki mesajlarını da ifşa etti.

"BANA MESAJ ATARAK..."

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarını sürdüren Ece Ronay, "Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın... 'Şiddet' diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey'i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp, ağlayarak 'Hastayım' dediği için konuyu kapatıp, özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

Klip sonrası ahlaksızıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim ama bugün bana durup, dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

"Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum." diyen Ronay, sözlerini, "Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı paylaşımıdır. Ünlü de olsanız, fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun." şeklinde noktaladı.

"Z KUŞAĞININ TUZAĞINA DÜŞTÜM"

Ünlü şovmen de hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili suskunluğunu bozdu. Instagram hesabından açıklama yapan Erbil, "Ben istedim ki genç bir ruha destek vereyim... Ama günün sonunda bir Z kuşağının tuzağına düştüm. Mesajlarımı kesip, biçip anlamını kaybettirerek yayınlamanın suç olduğunu bilmeyecek kadar cahil olması benim buna sessiz kalacağım anlamına gelmiyor tabii ki... Ben o mesajların tamamını ve daha fazlasını medyaya değil, Savcılık Makamı'na sunacağım." dedi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Erbil, "Sonuç olarak ben o klipte yer almış olmaktan da, adı geçen şahsa verdiğim destekten de çok pişmanım ve değerli kamuoyundan hiç kabahatim olmamasına rağmen benim iyi niyetimi kullanıp, kirli magazine malzeme yapanlara itibar etmemesini rica ederek, kendi payıma düşen bir şey varsa şayet özür diliyorum." açıklamasını da yaptı.

Ece Ronay'ı taciz etti mi? Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ece Ronay'ı taciz etti mi? Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ece Ronay'ı taciz etti mi? Mehmet Ali Erbil'den flaş açıklama - Son Dakika
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