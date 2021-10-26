Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv günlerce 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tanıtımını yayınladı. Ancak dizinin saat 20.00'de başlaması gereken saatinde "Baba Parası" dizisini yayınladı. Sosyal medya hesabından diziyle ilgili tanıtımı kaldıran kanal, yorumları sınırlandırdı. Gelen haberlere göre bugün kanala 200. bölüm teslim edilecekti. Ancak atv yönetimi son dakika
sözleşmeyle ilgili verdiği sözü tutmadı. Bunun üzerine ekip restini çekti, bölümü vermedi ve "Biz işi bitiriyoruz" dedi.
Dizinin sıkı takipçisi olan Demet Akalın ise Twitter
'dan, "EDHO başlamadı yine" diye tweet attı. Daha sonra çıkan haberlere şarkıcı, "Yaa aman ödeme yapılacak nasılsa bu ne ya!" diye yazdı. Bir takipçisinin, "Demet Hanım, Oktay Bey'i (Oktay Kaynarca
) arayıp sorsanıza size zahmet" yazısına, "Bilmiyorlar" karşlığını verdi.