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Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi - Son Dakika

Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi

19.10.2021 17:24
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi

GAİN yeni sezon lansman daveti ve Hamlet galası önceki akşam Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'da gerçekleşti. Lansmana; Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Beren Saat, Ece Sükan ve Berrak Tüzünataç gibi ünlü isimler katıldı. Güzellerin tercih ettiği kıyafetler lansmana damga vurdu. İşte detaylar...

Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette, yönetmen Kaan Müjdeci'nin ses getirecek dizi projesi Hamlet'in galası da gerçekleştirildi. Dizinin yıldız oyuncuları davette tam kadro gövde gösterisi yaparken, konuklar ilk bölümünü izledikleri "Hamlet" ile adeta büyülendi.

Görkemli davet, sinemadan medyaya, iş dünyasından sanata, pandemi döneminin ardından tüm sektörü ilk defa buluşturdu. Konuklar arasında Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Belçim Bilgin, Bensu Soral, Berrak Tüzünataç, Burcu Kara, Ece Sükan, Emre Karayel, İlker ve Aslı Kızmaz gibi sevilen isimler yer aldı. İlyas Salman, İzzet Öz, Kenan Doğulu ve Beren Saat, Mehmet Turgut, Murat Cemcir, Müge Boz ve Caner Erdeniz ve Şevket Çoruh davetin diğer katılımcıları arasındaydı.

KONUKLARI COŞTURDU

Gala'nın ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu, eğlenceyi adeta zirveye taşıdı. Davetliler dans ve sohbet eşliğinde Doğulu'nun sevilen şarkılarının keyfini çıkardı.

İŞTE LANSMANA KATILAN ÜNLÜ İSİMLER

AHSEN EROĞLU

BAHAR ŞAHİN

BELÇİM BİLGİN

BEREN SAAT-KENAN DOĞULU

BERRAK TÜZÜNATAÇ

ECE SÜKAN

EMRE KARAYEL-GİZEM DEMİR

MÜGE BOZ-CANER ERDENİZ

Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi
Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi

Belçim Bilgin, Ahsen Eroğlu, Bahar Şahin, Hamlet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gain'in yeni sezon lansmanında güzeller geçidi - Son Dakika Magazin


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