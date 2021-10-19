Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette, yönetmen Kaan Müjdeci'nin ses getirecek dizi projesi Hamlet'in galası da gerçekleştirildi. Dizinin yıldız oyuncuları davette tam kadro gövde gösterisi yaparken, konuklar ilk bölümünü izledikleri "Hamlet" ile adeta büyülendi.

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