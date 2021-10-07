Sosyetik güzel Gül Gölge, köpeği Waffle'ın acısıyla sarsıldı. 15 gün önce Bodrum'da başka bir köpeğin saldırısına uğrayan Waffle'ın vücudunda 4 delik oluşmuşmuş ve boynu kırılmıştı.

"RESMEN MUCİZE"

Takvim'in haberine göre; Bodrum'dan İstanbul'a getirdiği köpeğini ameliyat ettiren sosyetik güzel, yürümeye başlayan köpeği için "Resmen mucize" diyerek mutluluğunu paylaşmıştı. Ancak önceki gün üzücü bir olay yaşandı.

"İYİ Kİ HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLDUN"

Sevimli köpek hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Gül Gölge, "Keşke sen de yaşlanabilseydin yanımızda. İyi ki hayatımızın bir parçası oldun. Küçücük bedeninle, kocaman kalbinle bize yaşattığın her an için teşekkürler. Güle güle fındık kurdum, hoşçakal prensesim, miniciğim. Waffle" diyerek acısını paylaştı.

TEPKİ GÖSTERDİ

7 yaşındaki köpeğinin ölmesi üzerine araştırmaya giren Gölge, saldıran diğer köpeğin sahipli olduğunu öğrendiğini söyleyerek, "Ya ufak bir çocuğa saldırsaydı. Bunun şakası yok" diyerek tepki gösterdi.