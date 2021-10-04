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Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz' - Son Dakika

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz'

04.10.2021 15:16
Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz', System.String[]

Oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz akşam 32'nci yaşını eşi Ali Atay ve yakın arkadaşlarıyla Bomontiada'da kutladı.

Oyuncu Hazal Kaya geçtiğimiz akşam 32'nci yaşını eşi Ali Atay ve yakın arkadaşlarıyla Bomontiada'da kutladı. Kaya "Güzel ve yoğun bir dönem geçiriyoruz. Ali'yle her gün setteyiz. Bugün de dostlarımızla bir araya geldik" dedi.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz'

Ali Atay ise yoğun set temposundan oğulları Fikret Ali'yle çok zaman geçirdiklerini söyledi: "O da kusura bakmayacak artık. Onun için çalışıyoruz. 2 güzel proje geldi, onları kaçırmazdım." (Sayit DURMAZ)

663 gün sonra sahnede!

İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişi Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sıla, uzun bir aranın ardından ilk kez önceki akşam sahneye çıktı. Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşen güz konserleri kapsamında önceki akşam İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı, sevilen şarkılarını söyledi.

Pandemi nedeniyle verdiği aranın ardından seyircisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sıla, "Şu an çok tarifsiz duygular içerisindeyim. Sizleri çok özledim. Yeniden doğmuş gibiyim. Ekim çok iyi geldi bana" dedi.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz'

Luna sürprizi

Sinan Güleryüz önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne aldı. Şarkıcıyı, dinlemeye gelenler arasında eşi Özge Özder ve kızı Luna vardı. Minik Luna, pürdikkat babasını izleyip şarkılara eşlik etmeye çalıştı. Luna'nın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. (Sayit DURMAZ)

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz'

Nazar değmesin

Bülent Ersoy, önceki akşam Sapanca'daki Del Lago Otel'de sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ersoy, kendisini izleyen modacısı Pınar Kerimoğlu hakkında sahneden övgü dolu yorumlar yaptı. Bunun üzerine Kerimoğlu, Ersoy'un boynuna nazar boncuklu beşibiryerde taktı. Hediyesini görünce kahkaha atan Diva, konser sonuna kadar beşibiryerdeyi boynundan çıkarmadı.

Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz'
Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz'

Açıkhava Tiyatrosu, Hazal Kaya, Ali Atay, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hazal Kaya yeni yaşını kutladı! 'Fikret Ali için çalışıyoruz' - Son Dakika
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