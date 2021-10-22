Snob Magazin, İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya'nın ayrıldığını duyurmuştu.

Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrılan Tatlıses, kısa süre içerisinde yeni bir aşka yelken açmıştı.

KENDİSİNDEN 39 YAŞ KÜÇÜK

2. Sayfa'nın haberine göre; Gülçin Karakaya'dan ayrılan İbrahim Tatlıses, kendisinden 39 yaş küçük Ece adında bir kadınla birliktelik yaşamaya başladı.

Bodrum'da başlayan aşkın fotoğrafı ise Heidi ve dedesine benzetildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yarattı.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'nın ayrılık sonrası ne diyeceği merak konusu oldu.

"GÜLÇİN YARDIMCIMDIR"

Tatlıses, daha önce de "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.