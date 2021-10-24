İtalyan model Sara Arfaoui, Türk asıllı Alman milli futbolcunun İlkay Gündoğan'ın doğum gününü kutladı. 31 yaşına giren İngiltere'nin Manchester City takımında oynayan futbolcunun, sevgilisiyle kareleri beğeni topladı.

Gündoğan'la fotoğrafını ve video'sunu Instagram'dan paylaşan Sara Arfaoui, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. En iyi arkadaşım ve en iyi fotoğrafçı" diye yazdı. Sara Arfaoui, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş ve bir hafta kalarak, şehri gezmişti.