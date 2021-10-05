'Kalyon PV Golf Challange 2021' Turnuvası sona erdi

Kalyon Holding'in şirketlerinden Kalyon PV Güneş Teknolojileri, 1-3 Ekim tarihlerinde "Kalyon PV Golf Challange 2021" turnuvasını düzenledi.

Cemal-Reyhan Kalyoncu/ Revna-Yıldırım Demirören/ Erol Şimşek

Ladies Gross kategorisinde ödülün sahibi Ayşen Erdoğan olurken, Men's Gross kategorisinde ise birinci Mehmet Kazan oldu.

Hasan Akçakayalıoğlu/ Cemal Kalyoncu/ Nihat Özdemir/ Alparslan Bayraktar

Mens Cat A Kategorisi'nde birinci olan Hüseyin Alp, ödülünü Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı. Mens Gross Kategorisi'nde birinci olan Mehmet Kazan'a ise ödülünü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu takdim etti.

Ayhan Elmas - Alperen Erdoğan - Ada Narin - Alara Erdoğan - Erol Şimşek

Cemal Kalyoncu