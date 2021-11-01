Filmin hikayesi Nilay Deniz'in oynadığı Nehir'in babasının Kıbrıs'taki otelinde başlıyor. Gastronomi okuduktan sonra otelin restoranını çok iyi bir noktaya getiren Nehir, Tarık Uğur Özenbaş'ın canlandırdığı genel müdür Orçun'un üçkağıtları nedeniyle beklenmedik olaylarla karşılaşır, zor durumda kalır. O sırada Ekin Mert Daymaz'ın hayat verdiği Kaan'la karşılaşınca dünyası değişir.

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