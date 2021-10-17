Konserden stüdyoya koşuyor

Sahnelerin genç ve güzel ismi Irmak Arıcı, yakın arkadaşı olan araştırmacı yazar Muhammet Gömük ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde alışverişe çıkan Irmak Arıcı ve Muhammet Gömük, kısa bir alışveriş turu sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda yorgunluk kahvesi içtiler. Güzel şarkıcı, "Bir süredir yeni şarkımız için yoğun bir çalışma temposundayız. Bu süreçte hem yoğun bir stüdyo çalışması yaşıyoruz, hem de bir taraftan konserlerimiz devam ediyor.

Bende böyle arada fırsatını bulunca yakın dostlarımla, bir araya gelmeye çalışıyorum' dedi. İçten tavırlarıyla yanına gelen sevenleri kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Irmak Arıcı, ilerleyen saatlerde AVM'den ayrıldı.