Master Chef jürileri İnegöl köftesini beğendi

Master Chef jürilerinin İnegöl köftesinin tadından memnun kaldıkları öğrenilirken, iş yeri sahipleri ile fotoğraf çektirdikten sonra ilçeden ayrıldılar. - BURSA

Özel bir kanalda yayınlanan Master Chef programının jürileri Bursa 'nın İnegöl ilçesine gelerek, İnegöl köftesinin tadına baktılar.

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