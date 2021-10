Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını Filipinli güzel taktı

ANTALYA'da 40 ülke güzelinin katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'nı Filipinli Alexandra Faith Garcia kazandı.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de, Adnan Şeker tarafından düzenlenen Miss Aura International için 2 haftadır kampta bulunan 40 ülke güzeli, Kapadokya, Türkiye'nin en büyük tema parklı oteli The Land of Legends gibi birçok etkinliğe katıldı. Gittikleri her yerde bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya sayfalarından paylaşan güzeller aynı zamanda da final gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

Rixos Sungate Otel'de dün yapılan final gecesinde ise ilk olarak güzeller hep beraber açılış için hazırlanan koreografi ile sahneye çıkarken, ardından bikini ve son olarak da gece kıyafetleri ile sahne aldı. Güzellerin yeteneklerini sergiledikleri dakikalarda özellikle bale eğitimi alanların dansları izleyenlerden bol alkış aldı.Gecenin sonunda yarışmanın jürisi tarafından Filipinli güzel 26 yaşındaki Alexandra Faith Garcia kraliçe tacını takarken, ikinciliği Romanyalı güzel Alexandra Stroe, üçüncülüğü Ukraynalı güzel Katerina Pidkopai, dördüncülüğü Kolombiya 'dan Maria Del Mar Meza, beşinciliği ise Fransa 'dan Cassandra de Soussa kazandı. Yarışmada ayrıca Rixos Sungate güzeli olarak seçilen Rus Elizaveta Krutova'ya tacını otelin Genel Müdürü Derya Billur taktı.Kendi ülkesi dışında hiçbir yarışmaya katılmayan Filipinli güzelin tacını takarken yaşadığı mutluluğa gözyaşları eklenirken, yarışmacı arkadaşları Filipinli güzelin bu anında ona sarılarak mutluluğuna ortak oldu.