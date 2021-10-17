Uçankuş'un haberine göre; Okan Kurt
, kebapçıda ardı ardına düğün organizasyonları yapmaya başlayınca kıyamet koptu. Mekanın sahipleri dün akşam yapılan düğünden sonra çok fazla kalabalık insan grubunun katıldığı bir düğün yapılmasının aralarındaki anlaşmaya aykırı olduğunu söyleyip, yaptıkları anlaşmadaki gibi kebapçı olarak devam etmesini istediler.
Ancak Okan Kurt bu akşa yine Hirahan isimli kebapçıda yeniden bir düğün organizasyonu yapınca mekanın sahipleri kendilerini bir kez daha uyarınca bu kez aralarında tartışma çıktı. Okan Kurt ve babası ile mekanın sahipleri arasında kavga
çıktı. Daha sonra iki tarafta karakola gidip birbirlerinde şikayetçi oldular.