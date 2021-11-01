Osmaniye'de Funda Arar ile Turgay Başyayla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi

Osmaniye'de ünlü sanatçı Funda Arar ile Turgay Başyayla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Osmaniye'de ünlü sanatçı Funda Arar ile Turgay Başyayla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında konser verdi. Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği konserde Osmaniyeliler doyasıya eğlendi. Osmaniye Belediyesi'nin düzenlediği konserde ellerinde bayrak, meşale ve balon olan binlerce Osmaniyelinin saatler öncesinden doldurduğu fuar alanındaki coşku, konserin başlamasıyla doruğa ulaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Funda Arar ile Turgay Başyayla konsere katılan vatandaşlara unutulmaz saatler yaşattı. İlk olarak sahneye çıkan Turgay Başyayla, konser alanındaki binlerce vatandaşa coşkulu bir gece yaşattı. Eline aldığı Türk bayrağı sevilen türkülerini seslendiren Başyayla konsere katılım gösteren vatandaşlarla birlikte türküler söyledi. Turgay Başyayla'nın sahneden inmesinin ardından ünlü şarkıcı Funda Arar sahne aldı. Sahneye giriş şarkısını seslendirdikten sonra konsere katılan binlerce vatandaşla birlikte Türk bayrağı dalgalandırarak 'Onuncu Yıl Marşı'nı seslendiren Arar, Osmaniyeli vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi. - OSMANİYE

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