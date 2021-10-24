Mynet'in haberine göre; Buket Aydın magazin basınında gündem olmasıyla ilgili "Cumhurbaşkanı ile seyahatlere gidiyordum. Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken birden magazin malzemesi oldum. Sürekli gidiyordum. Cumhurbaşkanı uçağında sürekli siyaset konuşan, bakanlarla görüşen bir insandan bir anda Nişantaşı'nda yürürken peşimde koşulan bir insan haline geldim. Hepimiz gazeteciyiz ben bana mı koşuyorlar diye şok oluyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Özel hayat açıklaması yapan Buket Aydın: Cumhurbaşkanıyla seyahat ederken... - Son Dakika Magazin