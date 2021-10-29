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Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti? - Son Dakika

Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti?

29.10.2021 13:25
Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti?

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı "Sana Söz" dizisinin yayın tarihi değişti, sette çıkan korona vakası tüm dengeleri değiştirdi. işte detaylar...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu sezon ekranda kıran kırana bir rekabet var. Geçen sezondan çok az dizi bu sezona taşınınca yeni başlayan ve başlayacak dizi sayısı da arttı. Bu projelerden Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı "Sana SözStar cuma günü yayınlama kararı alınca yapımcı O3 Medya zor durumda kaldı. Yapım şirketinin Show TV için çektiği diğer iddialı dizisi "Aziz" de aynı gün yayınlanacağı için şirketin patronu Saner Ayar kara kara düşünmeye başladı.

Üstelik Star dizinin yayın tarihini bir hafta öne çekerek avantajlı bir duruma da geçti. "Sana Söz"ün oyuncularından Serkan Altunorak, koronaya yakalandı. Bu durum 3 Kasım'da bitmesi planlanan 2. bölümü riske etti. Elinde sadece bir bölüm olan yapımcı Ayar, Altunorak'ın bolca sahnesinin olduğu ikinci bölümü cuma gününe kadar kanala teslim edemeyeceğini açıkladı. Bu durum dizinin yayın gününün değişmesine neden oldu. "Sana Söz" çarşamba gününe alındı.

Şimdi gözler hem Aziz dizisi yüzünden cuma gününden alınıp salı konulan "Yalancı", hem de "Sana Söz" ile "Aziz"e çevrildi. Bu arada kulislerde "Yalancı" dizisine Show TV'nin gün değişikliğiyle beraber 13. bölüm devam etme garantisi verdiği konuşuluyor.
Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti?
Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti?
Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti?

Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Cuma, Söz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sana Söz'ün yayın tarihi neden son anda değişti? - Son Dakika
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