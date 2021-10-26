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Serel Yereli korsan taksiye bindi - Son Dakika

Serel Yereli korsan taksiye bindi

26.10.2021 09:25
Serel Yereli korsan taksiye bindi

Ailesini ziyaret etmek için üç yıldır yaşadığı İngiltere'den Türkiye'ye gelen Serel Yereli, Nişantaşı'ndaydı. Yereli, korsan taksiye bindiğini söyledi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Ailesini ziyaret etmek için üç yıldır yaşadığı İngiltere'den Türkiye'ye gelen Serel Yereli, Nişantaşı'ndaydı. Oyunculuğu bırakıp, orada müzik yapan şarkıcı, "Hedefim hep müzisyen olmaktı. Londra'ya onun için gittim. İngilizce şarkı yazıp, söylüyorum" diye konuştu.

İstanbul'u özlediğini belirten Yereli, "Buraları sakin buldum. Bir tık daha neşeli geçti, parklar falan çok açık ortamlar vardı" dedi. Şarkıcı, otomobile bineceği sırada ise ise, "Korsan taksi kullanıyorum. Daha fazla çekmeyin, ayıp olmasın olmasın" diyerek, şaşırttı.
Serel Yereli korsan taksiye bindi
Serel Yereli korsan taksiye bindi

Serel Yereli, Nişantaşı, Türkiye, England, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Serel Yereli korsan taksiye bindi - Son Dakika Magazin


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